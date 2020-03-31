СМИ: крупные торговые сети отказываются от наличных

Соглашение заключили как онлайн-, так и офлайн-ретейлеры, в том числе — «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», Aliexpress.
Торговые залы сетей будут временно закрыты, товары будут выдаваться в специальных пунктах. Оплата будет производиться безналичным расчетом. Курьерская доставка также будет бесконтактной.
Ранее Центробанк РФ заявил, что ожидает «временного, но значительного снижения экономической активности», пишет «Росбалт».
«Оно вызвано распространением пандемии коронавируса и соответствующими ограничительными мерами как в мире, так и в России», — отмечается в информационно-аналитического комментария ЦБ.
При этом регулятор предупредил, что «сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью улучшения ситуации с коронавирусом и смягчения необходимых ограничительных мер».