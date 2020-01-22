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Экономика

СМИ опубликовали данные о доходах нового российского правительства

Согласно данным о доходах за 2018 год, самыми высокооплачиваемыми чиновниками в новом правительстве являются уже работавшие в кабмине.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Так, вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал за год 538 млн рублей, глава Минпромторга Денис Мантуров — 443, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев — 183,8 млн, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин — 47,5 млн, министр финансов Антон Силуанов — 40 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, согласно этим данным, заработал 19 млн рублей. Еще меньший доход у новых министров просвещения, Сергея Кравцова, и здравоохранения, Михаила Мурашко — 3,4 млн и 4,3 млн рублей соответственно, а Ольга Любимова, занявшая пост министра культуры, заработала 2,5 млн рублей, пишет News.ru.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился мнением, что новый состав кабинета министров станет правительством экономического прорыва.

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