СМИ: падение реальных доходов россиян хуже, чем в лихие 90-е

В 2018 году реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом выплаты 5000 рублей. пенсионерам в январе 2017-го), сообщил Росстат. Это уже пятый год падения доходов населения, пишут «Ведомости».

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов заметил, что в новейшей истории России такого долгого их снижения еще не было — даже в 1990-е.

При ускорении инфляции, росте налогов и жесткой бюджетной политике почти нет сомнений, что и в этом году падение доходов продлится, прогнозирует Тремасов.

Данные оказались гораздо ниже прогноза и Минэкономразвития (+3,4%), и президента РФ Владимира Путина (+0,5%).

В 2019 году зарплаты будут расти существенно медленнее — на 1,5%, оценивала замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина. Официальный прогноз роста зарплат Минэкономразвития еще ниже — 1,4%, а доходов — 1%.

О слабой динамике зарплат в 2019 году указывает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова — электоральный цикл закончился и бюджетникам не приходится ожидать их ускоренного повышения.

Проблемы есть и с другими статьями доходов россиян: пенсии и социальные трансферты до сих пор не достигли показателей 2016 года, доходы от предпринимательской деятельности снижаются. Не ясно, что происходит с оплатой труда в неформальном секторе и почему резко сокращаются доходы от собственности.

Ключевая задача Путина

Рост доходов россиян и снижение бедности — одна из ключевых задач Путина на этот президентский срок. В настоящее время за чертой бедности живет 13,3% россиян — около 20 млн человек, говорил в декабре министр труда и социальной защиты Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

Падение доходов — основная претензия россиян к властям, считает политолог Аббас Галлямов.