СМИ раскрыли детали антикризисного плана российских властей

Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предложил создать фонд содействия занятости для доплаты тем, кто потерял работу и не получил достойной компенсации от работодателя.

Лекарства

Правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок, частично отменить преференции для отечественных производителей на госторгах, пишет .

Рост цен

Власти намерены следить за ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости, а также субсидировать ставки кредитов, которые предприятия возьмут, чтобы сформировать запасы, и упростить импорт — обнулить ввозные пошлины, а экспорт при необходимости ограничить.

Такие меры правительства логичны, однако не могут дать должного эффекта — все еще действует продовольственное эмбарго, обязанность контроля с таможни никто не снимал, считает старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина.

При этом цены на импортные товары в основном растут из-за падения рубля, поэтому обнуление пошлин не улучшит ситуацию, подчеркивает эксперт.

Российские производители также выступили против обнуления пошлин. Решение должно обсуждаться с отраслевыми союзами и в любом случае быть временным, полагает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

При этом из-за коронавируса все больше стран закрывают границы и блокируют торговлю. В случае, если из-за инфекции будут и дальше «ломать цепочки поставок», то обнуление не поможет, напомнила Баландина.

Бизнес. Деньги. СС0

Транспорт , туризм

Транспортный и туристический бизнес также получит компенсацию убытков, культурные и спортивные компании — поддержку, а лизинговые — докапитализацию.

Отсрочка

Малый и средний бизнес могут претендовать на трехмесячную отсрочку уплаты страховых взносов, а также временную отсрочку арендных платежей, в случае аренды площади у государства.

Застройщики

На поддержку правительства могут также рассчитывать застройщики. Им субсидируют процентные ставки кредитов по проектному финансированию.

Цифра

Антикризисный план включает в себя создание антикризисного фонда в 300 млрд рублей.