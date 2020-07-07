СМИ сообщили о планах смягчить правила продажи алкоголя в России

По данным издания, соответствующий проект закона готовит федеральный Минпромторг.
Также со ссылкой на пресс-службу министерства сообщается, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях.
Согласно имеющимся планам, законопроект может быть внесен в правительство в третьем квартале текущего года, а затем поступит в Госдуму.