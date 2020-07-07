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Экономика

СМИ сообщили о планах смягчить правила продажи алкоголя в России

Розничную торговлю алкоголем рядом с медицинскими учреждениями могут разрешить в России, сообщают «Известия», ссылаясь на источники, близкие к разработке данной инициативы.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

По данным издания, соответствующий проект закона готовит федеральный Минпромторг.

Также со ссылкой на пресс-службу министерства сообщается, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

Согласно имеющимся планам, законопроект может быть внесен в правительство в третьем квартале текущего года, а затем поступит в Госдуму.

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