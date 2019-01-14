СМИ узнали, сколько млрд рублей потратят не ремонт Госдумы

На реконструкцию здания федерального парламента направят несколько млрд рублей. Ремонтные работы планируют завершить к 2020 году.

При этом суммы, указанные в адресной инвестиционной программе (ФАИП), пятикратно превышают (с 710 млн рублей до 3,4 млрд) запланированные ранее затраты. На миллиард рублей подорожает и строительство нового корпуса Совета Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Ремонтом обеих палат российского парламента занимаются в управделами президента РФ, пишет bfm.ru.

В этом году на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду направят почти 2,4 млрд рублей, в следующем еще 1 млрд. Еще около 1 млрд рублей в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Еще более 2,8 млрд рублей вложат из федерального бюджета до конца 2021 года в строительство восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на Петровке.

В сроки и объемы проектов неоднократно вносились изменения. К примеру, новое здание Совета Федерации ранее планировалось построить к 2020 году, потратив на него 1,69 млрд рублей, теперь реализацию проекта продлили на год, а его стоимость возросла на 1,16 млрд.

Серьезные финансовые изменения претерпел проект реконструкции здания Госдумы. В 2018 году перестроить зал пленарных заседаний, прилегающие зоны и крышу собирались за 705 млн рублей в течение этого же года. Но потом решили провести более глобальный ремонт.

Стройки и ремонт реализуются после отказа властей РФ от проекта парламентского центра на северо-западе Москвы, на создании которого было решено сэкономить, утверждает издание.