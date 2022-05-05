СМИ: в мае Россия вновь столкнется с риском технического дефолта

27 мая Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта, пишут «Известия» со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы Минфина РФ.

В указанную дату ведомство должно исполнить обязательства по еврооблигациям «Россия-2026» и «Россия-2036». Общая сумма платежей по ним составляет 97,75 млн долларов.

«Платеж по первому выпуску бондов можно осуществить в долларах США. Однако, если подобная возможность отсутствует, допускается исполнение обязательств в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках», — уточняет издание.

Исполнение обязательств по еврооблигациям «Россия-2036» можно осуществить в евро, долларах США, фунтах стерлингов или швейцарских франках.

При этом допускается и оплата в российских рублях, если РФ «по независящим от нее причинам не в состоянии производить выплаты основного долга или процентах в любой из этих валют», уточнил изданию ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.

В конце апреля российский Минфин произвел выплаты по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» на общую сумму почти в 650 млн долларов, напоминает bfm.ru.

Благодаря этому страна исполнила обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией, и избежала технического дефолта.