27 июня
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Экономика

СМИ: в Российской Федерации наступил дефолт. Особое мнение

Агентство Bloomberg выступило в понедельник с утверждением, что в Российской Федерации произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам, сообщает ТАСС.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

В публикации отмечается — крайний срок для выплаты 100 млн долларов по купонам истек в ночь на 27 июня.

Агентство утверждает: если инвесторы до окончания установленного срока не получают оговоренные средства, такая ситуация считается дефолтом.

Подобное положение наблюдается впервые с 1918 года, отмечает агентство.

Сам факт дефолта «в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян», которых заботят иные проблемы в национальной экономике, отмечается в публикации.

Особое мнение

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал «Газете.Ru», что для России дефолт, который могут объявить 27 июня не несет никаких неприятностей.

Все страны «прекрасно знают» о том, что у России есть деньги на выплату внешнего долга, уверен парламентарий.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

«Я думаю, что это все-таки искусственный дефолт. Дефолт — это неплатежеспособность государства, неспособность оплатить по долгам. Но поскольку нам эти долги выплачивать запрещают, то этот дефолт неполноценный. У России исключили возможность выплачивать, хотя такая возможность есть. В любом случае по евробондам, конечно, платить очень сложно, потому что у них санкции. Но они и сами заинтересованы, у них тоже не такая простая ситуация, чтобы отказываться от наших денег», — рассказал Арефьев.

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