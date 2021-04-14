СМИ: в секретном «бункере» готовят программу восстановления экономики для послания Путина

В секретном бункере в центре Москвы идет работа над программой восстановления экономики России, сообщает Bloomberg.

Эту программу президент РФ Владимир Путин должен представить во время послания Федеральному собранию.

По данным агентства, Путин хочет возобновить рост экономики России после пандемии с помощью «всплеска» расходов на инфраструктурные объекты. Соответственно правительство вынуждено искать дополнительные источники доходов на эти цели.

<Рассматриваются использование средств Резервного фонда в размере $182 млрд, смягчение бюджетного правила, перераспределение денег из других проектов и повышение налогов.>

Ускорить восстановление экономики власти хотят в связи с предстоящими выборами в Госдуму осенью 2021 года на фоне ослабления позиций «Единой России», пишет polit.ru.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание готовится не в «бункере», а в Координационном центре кабинета министров. Песков уточнил, что здание относится к комплексу гостиницы «Украина» и не является «секретным».

Само послание готовится в Кремле, подчеркнул Песков.