Снова выросла годовая инфляция

Годовая инфляция в России за прошлую неделю ускорилась до 7,48%.

В сентябре инфляция в годовом выражении составила 7,4%, сообщает Минэкономразвития.

Показатель вырос по сравнению с августом на 0,6%, передает «Прайм».

Основной вклад внес рост цен на продовольственные товары.

Отмечается, что замедлился рост цен на легковые автомобили, ускорилась дефляция на строительные материалы. На бензин фиксируется околонулевое изменение цен, пишет Газета.Ru.

По разным прогнозам, инфляция в России к концу года может составить от 5,8% до 6,2%.

В Республике Алтай инфляция в августе выросла до 6,7%, сообщал ИА REGNUM со ссылкой на региональное отделение Центробанка.

В ЦБ отметили, что инфляция выросла по разным причинам, в том числе из-за ажиотажного спроса на отдых в связи с ограничениями на зарубежные поездки.