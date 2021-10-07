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Экономика

Снова выросла годовая инфляция

Годовая инфляция в России за прошлую неделю ускорилась до 7,48%.

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Анна Зайкова

В сентябре инфляция в годовом выражении составила 7,4%, сообщает Минэкономразвития.

Показатель вырос по сравнению с августом на 0,6%, передает «Прайм».

Основной вклад внес рост цен на продовольственные товары.

Отмечается, что замедлился рост цен на легковые автомобили, ускорилась дефляция на строительные материалы. На бензин фиксируется околонулевое изменение цен, пишет Газета.Ru.

По разным прогнозам, инфляция в России к концу года может составить от 5,8% до 6,2%.

В Республике Алтай инфляция в августе выросла до 6,7%, сообщал ИА REGNUM со ссылкой на региональное отделение Центробанка.

В ЦБ отметили, что инфляция выросла по разным причинам, в том числе из-за ажиотажного спроса на отдых в связи с ограничениями на зарубежные поездки.

«Только за шесть месяцев 2021 года регион принял более 1 млн гостей. Это на 43% больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда действовали жесткие ковидные ограничения, и на 40% больше доковидного 2019 года», — пояснили в учреждении.

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