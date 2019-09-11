Собрать урожай и подготовиться к зиме: как Виктор Томенко посещал степные районы Алтайского края

Немного подгорели
Глава Кулундинского района Сергей Балухин рассказал губернатору, что этот год складывается для аграриев района напряженно — больше месяца держался суховей, некоторые поля подгорели. В прошлом году урожайность зерновых у кулундинцев была 8,2 центнера с гектара, а в этом держится на отметке до 7 центнеров.
«Сейчас вовсю идет уборка. Мы собрали урожай с 42% площадей, идем с опережением», — рассказал Сергей Балухин.
К зиме в Кулундинском районе уже готовы — остался некоторый переходящий запас кормов с прошлого года. Вместе с новым урожаем на данный момент заготовлено 95% от необходимого количества кормов.
Губернатор в свою очередь подчеркнул, что для него важно пообщаться именно с конкретными людьми, кто находится на уборочной передовой, чтобы понять их настроение и ожидания.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Цель нашей поездки в хозяйства — познакомиться с механизаторами, подтвердить, что мы уделяли и уделяем уборочной кампании самое серьезное внимание. Тем более в степной зоне из-за погодных условий год получился непростым. Пользуясь тем, что с нами работают представители СМИ, мы хотим, чтобы о вас, настоящих героях-тружениках, узнали все в крае.
От слов — к делу!
Для оценки реальной обстановки на полях было решено отправиться в конкретное хозяйство. Губернатор посмотрел, как осуществляется ночная уборка у фермера Владимира Григоренко в Ключевском районе. Увиденным он остался доволен.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Мы идем неплохо уже в этом году. Ожидаемые цифры можем примерно спрогнозировать. Рассчитываем, что по итогам сезона будет порядка 240 млн долларов от экспорта зерновых. Считаю, мы вместе с аграриями движемся в правильном направлении.
Действительно, алтайские фермеры на начало сентября выполнили уже больше половины работ — пока стоит хорошая погода, урожай собирают даже по ночам. Но из-за летней засухи средняя урожайность ожидается все-таки несколько ниже, чем в прошлом году.
Тем не менее губернатор напомнил об амбициозной задаче, которая была поставлена перед краем в рамках президентского национального проекта — нарастить объемы экспорта сельхозпродукции из Алтайского края более чем в 2,5 раза.
От уборки — к котельной
В беседе с главой Михайловского района Евгением Юрьевым была затронута тема не только уборки зерновых, но и подготовки к отопительному сезону. Ведь на сегодняшний день с уборкой дела в районе обстоят неплохо: обработано около 70% площадей со средней урожайностью 10,2 центнера с гектара, кормовые культуры заготовлены на 98%. И губернатор поинтересовался, а что в районе с модернизацией систем теплоснабжения.
Евгений Юрьев,
глава Михайловского района:
К отремонтированным в предыдущие годы объектам теплоснабжения в этом году добавится котельная в селе Ракиты, где идет полная замена котельного оборудования. В целом по району более 16 млн рублей направлено на подготовку оборудования к зиме. Проведены расчеты по модернизации систем теплоснабжения в селе Михайловском на ближайшие годы: на обновление теплосетей и теплопунктов потребуется порядка 78 млн рублей.
При этом глава подчеркнул, что Михайловский район активно участвует в реализации программ социально-экономического развития, в том числе по благоустройству населенных пунктов.
Виктор Томенко поручил держать тему подготовки к зиме на особом контроле и при необходимости обращаться в краевые министерства за поддержкой. Перед главами муниципалитетов поставлена задача пройти предстоящую зиму без температурных ЧП.
На встрече с руководителями хозяйств и механизаторами Ключевского района Виктор Томенко рассказал, что 10 сентября он проводит заседание рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России, рассматриваются задачи по увеличению экспорта продукции российского АПК.
«Мы запланировали обсудить выполнение задач, поставленных президентом России по основным направлениям развития страны до 2024 года. В частности, по увеличению объемов экспорта сельхозпродукции и продукции переработки. Задачи такие: в целом по стране примерно с 20 миллиардов долларов экспорта в базовом 2017 году увеличить его до 45 миллиардов долларов к 2024 году. Что касается Алтайского края, то в 2017-м мы реализовали продукции за пределы нашей страны примерно на 188 миллионов долларов. К 2024 году этот результат должен быть не меньше 500 миллионов долларов», — сообщил он.
Губернатор уточнил, что регион неплохо справляется с поставленными задачами. Уже в 2019 году объем экспорта составит примерно 240 миллионов долларов.
«Работы впереди много. Немало зависит от того, как будут выстроены межгосударственные взаимоотношения. Без поддержки, без определенной политики федерального правительства нам, конечно, не обойтись. Наши сельхозпроизводители задают много вопросов по поводу того, что нужно, чтобы они могли увеличить объемы производства и осуществлять поставки на экспорт. Это касается и системы налогообложения, и администрирования налогов, и организации логистики, перевозок, мер господдержки. Особенно эти вопросы важны для таких регионов, как наш, которые испытывают определенные сложности из-за своего географического положения. Мы включаемся в работу вместе с федеральным правительством. Я убежден, что поставленные задачи вполне подъемные и выполнимые», — отметил Виктор Томенко.