Зачем на Алтай прилетел руководитель федеральной структуры «Роскачество»

30 октября в семи регионах России начались промо-акции по продвижения продуктов питания, отмеченных специальным знаком объединения «Роскачество». В Алтайском крае старт мероприятию дал сам руководитель структуры Максим Протасов. Утром он подписал соглашение с правительством региона и пообщался с ведущими производителями продовольствия. Что это значит для алтайских предприятий и местных потребителей, читайте в разборе altapress.ru.

Где будут проходить промо-акции?

Кампания по продвижению российских товаров, имеющих знак качества, в Алтайском крае будет проходить совместно с торговой компанией «Аникс». Промо-акции будут проводиться во всех 150 магазинах сети с 30 октября по 12 ноября.

Как пояснили в «Роскачестве», в каждой из торговых точек предусмотрены дополнительные места продаж товаров непосредственно на полке, внутренняя реклама, вывески. Все это должно выделить высококачественный товар в магазине и обратить на него внимание потребителя.

Все расходы по производству промо-материалов взяло на себя «Роскачество». Ни торговая сеть, ни сами производители затраты на это не несли. Это значит, что стоимость товара со знаком качества вырасти не должна.

«Роскачество» и правительство Алтайского края подписали соглашение Анна Зайкова

Особый знак присвоен уж 200 наименованиям российских товаров. Есть среди них и алтайские. В 2017 году такой знак за свою гречку получила компания «Алтайская крупа». 30 октября Максим Протасов вручил знак Гарри Шония, председателю совета директоров «БМК» за сливочное масло «Крестьянское». Еще два знака получил пломбир предприятия «Алтайхолод».

Промо-акции продуктов со знаком качества в торговой сети «Аникс» Вероника Хмарова , Алтайпищепром Промо-акции продуктов со знаком качества в торговой сети «Аникс» Вероника Хмарова , Алтайпищепром Промо-акции продуктов со знаком качества в торговой сети «Аникс» Вероника Хмарова , Алтайпищепром Промо-акции продуктов со знаком качества в торговой сети «Аникс» Вероника Хмарова , Алтайпищепром Промо-акции продуктов со знаком качества в торговой сети «Аникс» Вероника Хмарова , Алтайпищепром

Какой эффект ожидается от этой промо-акции?

«Роскачество» проводит их не впервые. Программа продвижения запущена в 2016 году в торговых сетях «Билла» и «МЕТРО». В 2017 году товары с знаком качества продемонстрировали рост продаж на 37% в том числе за счет госпрограммы продвижения, отмечают в объединении.

«Роскачество» и правительство Алтайского края подписали соглашение Анна Зайкова

Что предусматривает соглашение с «Роскачеством»?

30 октября руководитель «Роскачества» Максим Протасов и губернатор края Виктор Томенко подписали соглашение и «дорожную карту» по его реализации. Ожидается, что документ повлечет за собой ряд позитивных изменений.

Во-первых, планируется увеличить число аккредитованных лабораторий в Алтайском крае, готовых проводить исследования для «Роскачества». Сейчас в регионе их две, всего же по стране около 70. По словам Максима Протасова, этого не вполне достаточно.

Второе — объединение готово провести исследование тех товаров, которые наиболее активно выпускают алтайские предприятия. Речь идет о крупе, муке, молочной и мясной продукции, сырах.

«Роскачество» и правительство Алтайского края подписали соглашение Анна Зайкова

Третье — уже со следующего года «Роскачество» будет заниматься сертификацией по направлению экологической продукции и надеется, что алтайские предприятия будут готовы участвовать в этом проекте.

И четвертое — «Роскачество» после подписания соглашения ждет, что местные компании будут активнее заявляться на соискание премии правительства России в области качества. На этом пункте Максим Протасов сделал особый акцент.

Чем интересна эта премия?

Премия правительства России в области качества вручается уже 22 года. С 2017 года «Роскачество» исполняет функции ее секретариата. Суть премии такова: конкурсанты первоначально оцениваются по критериям на основе представленных ими отчетов. Затем следует очный этап — эксперты-аудиторы в области качества управления работают на самих предприятиях.

Претендентов на звание лауреатов и дипломантов премии на основании полученных баллов отбирает специальный совет.

Максим Протасов,

руководитель организации «Роскачество»:

Более 100 экспертов, лучших в области менеджмента качества, выезжают на предприятия, проводят технологический аудит и после руководитель получает оценку своих управленческих процессов и дорожную карту по их улучшению.

По словам Максима Протасова, последние два года алтайские предприятия как никогда активны. За этот период на премию заявилось в 1,5 раза больше компаний, чем за все предыдущие 20 лет. В 2018 году в числе 12 лучших наших предприятий, к сожалению, нет. Правительственную премию вручат в Москве 8 ноября — в Международный день качества.

Максим Протасов,

руководитель организации «Роскачество»:

Если говорить о международном опыте, то японским предприятиям стыдно, если они не заявляются на престижную премию Деминга (вручается отдельным людям или группе лиц, которые внесли выдающийся вклад в изучение и развитие всеобщего менеджмента качества в Японии, прим. ред). Хотя бы раз в пять лет компании этой страны проходят подобный аудит и получают экспертное заключение, правильно ли они двигаются или нет.

«Роскачество» и правительство Алтайского края подписали соглашение Анна Зайкова

Что беспокоит самих производителей?

После того, как Максим Протасов сделал презентацию «Роскачества» у руководителей алтайских предприятий была возможность задать ему вопросы.

Геннадий Ильичев, исполнительный директор компании «Алтайская крупа», в частности, спросил, не собирается ли объединение ужесточать критерии, по которым оцениваются товары на знак качества.

«Не хочется, чтобы этот знак повторил судьбу своего советского аналога, который ставился чуть ли не на каждую единицу продукции. И толку от этого не было», — добавил Ильичев.

Руководитель «Роскачества» сразу отметил: критерии будут меняться.

Максим Протасов,

руководитель организации «Роскачество»:

Изначально в документах «Роскачества» было заложено, что критерии оценки товаров будут ужесточаться каждые три года. На то он и опережающий стандарт. Такой подход должен подтягивать производителей все выше и выше. Я полностью согласен, что государственных знаков качества не должно быть много. Сейчас их 200. Это количество мы в любом случае будем ограничивать.

Дмитрий Халявин, председатель «Мясного союза Алтая», затронул тему методик оценки качества продукта. Дело в том, что с 2017 года «Роскачество» начало использовать метод определения ДНК в продукте.

Это, например, позволило выявить, что 40% проверенной российской трески на самом деле — минтай.

«Роскачество» и правительство Алтайского края подписали соглашение Анна Зайкова

По словам Дмитрия Халявкина, качественный метод в данном случае определяет, есть ли постороннее ДНК в продукте или нет, а его количество не учитывается.

При этом эксперт полагает, подобные случае на мясном производстве, где на одном оборудовании могут выпускать и куриные продукты и говяжьи, вполне возможны. А получается пару молекул курицы в говяжьей колбасе — и производитель в «черном списке».

Максим Протасов,

руководитель организации «Роскачество»: