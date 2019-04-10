Солнечные батареи сделают Республику Алтай независимой от Алтайского края к 2020 году

Республика Алтай выйдет на полное обеспечение энергией за счет собственных ресурсов к 2020 году, когда будут введены в эксплуатацию еще три новых солнечных электростанций на территории региона общей мощностью 65 МВт. Строительство объектов солнечной генерации уже началось, пишет ТАСС.

Электростанции строят в Онгудайском, Чемальском и Усть-Коксинском районах. Планируется, что они будут запущены уже в 2019 году. К 2020 году регион сможет перейти на полное энергообеспечение за счет этих «зеленых» технологий.

Инвестиции в строительство трех новых солнечных электростанций составят 7,8 млрд руб., деньги будут освоены в течение 2019 года. На сегодняшний день в республике уже введены восемь солнечных электростанций общей мощностью 55 МВт, на строительство которых было затрачено более 6,5 млрд руб. Инвестором в развитие солнечной генерации на Алтае выступает группа компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и «Реам мененджмент»).

Ожидается, что к 2020 году общая мощность собственных солнечных электростанций в республике Алтай достигнет 125 МВт и регион сможет полностью избавиться от энергозависимости от соседнего Алтайского края. Долгое время республика не имела собственной генерации, получая энергию через воздушные ЛЭП.