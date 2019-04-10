Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Солнечные батареи сделают Республику Алтай независимой от Алтайского края к 2020 году

Республика Алтай выйдет на полное обеспечение энергией за счет собственных ресурсов к 2020 году, когда будут введены в эксплуатацию еще три новых солнечных электростанций на территории региона общей мощностью 65 МВт. Строительство объектов солнечной генерации уже началось, пишет ТАСС.

Электроэнергия.
Электроэнергия.
Михаил Хаустов

Электростанции строят в Онгудайском, Чемальском и Усть-Коксинском районах. Планируется, что они будут запущены уже в 2019 году. К 2020 году регион сможет перейти на полное энергообеспечение за счет этих «зеленых» технологий.

Инвестиции в строительство трех новых солнечных электростанций составят 7,8 млрд руб., деньги будут освоены в течение 2019 года. На сегодняшний день в республике уже введены восемь солнечных электростанций общей мощностью 55 МВт, на строительство которых было затрачено более 6,5 млрд руб. Инвестором в развитие солнечной генерации на Алтае выступает группа компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и «Реам мененджмент»).

Ожидается, что к 2020 году общая мощность собственных солнечных электростанций в республике Алтай достигнет 125 МВт и регион сможет полностью избавиться от энергозависимости от соседнего Алтайского края. Долгое время республика не имела собственной генерации, получая энергию через воздушные ЛЭП.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость