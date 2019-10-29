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Экономика

Соловьев отреагировал на сообщения о многомиллионных долгах Первого канала

Владимир Соловьев считает, что российские зрители не останутся без эфира — так телеведущий прокомментировал информацию о том, что технический центр «Останкино» может прекратить вещание крупнейших российских федеральных телеканалов из-за многомиллионных долгов Первого канала.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

«Я скажу так: я глубоко уверен, что жители России не останутся без телеэфира. Я скажу одно: никто в нашей профессии не оставит дорогих граждан без телеэфира, так что можно всем расслабиться», — цитирует «Царьград» слова Соловьева.

Телеведущий также отметил, что считает некорректным давать комментарий по этому поводу, поскольку не является представителем Первого канала.

Ранее глава «Останкино» Михаил Шубин, объявил, что долги «Первого канала» и его подрядчиков ставят под угрозу эфиры всех клиентов телецентра. Ситуацию по этой проблеме прояснил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, пишет ura.ru.

«Нам известно об этой ситуации. Задолженность „Первого канала“ перед „Останкино“ имеется, вещанию ничего не угрожает», — коротко прокомментировал он, отказавшись озвучивать сумму долга.

Общая сумма задолженности «Первого канала» перед «Останкино» на данный момент превышает 180 млн рублей. Ранее эта цифра и вовсе приближалась к 1 миллиарду рублей, однако телекомпании удалось погасить большую часть задолженности.

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