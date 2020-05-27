Состояние российских миллиардеров во время пандемии выросло до $454 млрд

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на 62 млрд долларов — с 392 млрд долларов до 454 млрд долларов, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени, пишет Forbes .

За точку отсчета было взято 18 марта. Именно на это числа был сделан финальный расчет состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года.

Тогда же фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений. А за неделю до этого, 11 марта, ВОЗ признала распространение коронавируса нового типа пандемией.

Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен в период пандемии увеличил состояние сразу на 6,4 млрд долларов, с 19,7 млрд до 26,1 млрд долларов, пишет bfm.ru.

Кроме того, за время пандемии отметку в 1 млрд долларов превысило состояние председателя совета директоров концерна «Россиум» Романа Авдеева и главы рыбопромышленной группы «Норебо» Виталия Орлова.

За рубежом

По данным Forbes, за время пандемии <брался период с 23 марта по 22 мая> в мире больше всего выросло состояние тех миллиардеров, чей бизнес тесно связан с интернетом.

Основатель Facebook Марк Цукерберг и совладелец Amazon Джефф Безос, к примеру, прибавили к оценкам своих состояний 31,8 млрд долларов и 30 млрд долларов соответственно.