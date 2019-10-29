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Экономика

Сотни миллиардов рублей платят россияне из своего кармана за продэмбарго

Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Элитные сыры.
Элитные сыры.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original

Согласно подсчетам, за последние пять лет ежегодные потери потребителей достигли 530 млрд рублей, а общие выгоды потребителей от импортозамещения составляют около 75 млрд рублей в год.

Таким образом, ежегодные потери достигают 445 млрд рублей, или около 3 тыс. рублей на человека. Это составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Оплата санкций из кармана

Большинство позиций из списка «санкционных» товаров полностью заместить не удалось, отмечают авторы исследования, пишет «Росбалт».

По оценке экономистов, на некоторых отраслях промышленности импортозамещение сказалось положительно, однако в целом это не изменило положение дел, при котором россияне продолжают оплачивать санкции из своего кармана.

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

Данные для исследований

Специалисты, проводившие исследование, оценили изменения в потреблении, выпуске и ценах на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом.

В качестве материалов для исследований использовались данные Росстата, Евромонитора и данные ООН.

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