Сотрудники алтайских предприятий в рамках нацпроекта станут специалистами по бережливому производству

Подготовка внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству проводится в Алтайском крае для сотрудников предприятий региона, которые участвуют в реализации национального проекта «Производительность труда» под кураторством регионального центра компетенций (РЦК).

Подготовка внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству

Так, в апреле работники предприятий под руководством экспертов РЦК начали специализированную подготовку по методикам обучения инструментам бережливого производства.

Одна группа — при участии ЧОУ ДПО «РЦ Вектор Роста», а вторая — по специальному пилотному проекту Федерального центра компетенций (ФЦК) с экспертами РЦК.

Среди обучающихся — сотрудники таких компаний, как ООО «Хлеб-4», ООО «Барнаульский завод РТИ», ООО «Завод механических прессов», ООО КЗ «Промкотлоснаб», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «Алтайхолод», ООО «СиСорт», ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Алтайхолод», ООО «Производство силикатного кирпича», ООО «Содружество», ООО «Мартика» и ОАО «Комбинат «Русский хлеб».

Отметим, что программа подготовки инструкторов по бережливому производству от Федерального центра компетенций состоит из трех модулей.

Первый модуль заключается в выполнении пяти практических заданий с выходом на производство. Второй модуль представляет собой смешанное обучение инструкторов в онлайн-формате методикам и тренерским навыкам, а третий — пост-тренинг (инструкторы проводят пилотные семинары на предприятиях) и сертификация инструкторов.

Программа подготовки внутренних тренеров от «РЦ Вектор Роста» также состоит из трех модулей: подготовка по тренерским компетенциям и инструментам бережливого производства, выполнение специализированных заданий, сертификация.

Свое обучение сотрудники предприятий-участников нацпроекта завершит в июне текущего года.

Затем подготовленным тренерам и инструкторам предстоит обеспечивать тиражировать знания по бережливому производству и внедрять новые проекты после завершения работ на пилотных потоках своих предприятий.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru