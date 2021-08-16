Сотрудники болеют. Как промышленные предприятия Алтая терпят потери из-за третьей волны COVID-19

1 Всплеск инфекции

Потери рабочего времени в третью волну оказались вдвое выше по сравнению с осенью 2020 года. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на исполнительного директора Союза промышленников края Виктора Мещерякова.

«Много людей болеет и умирает, иногда болеет помногу одновременно. На одном из заводов разом заболели почти все главные специалисты и их семьи. Мы помогали в лечении всеми способами, какие находили», — отметил он.