Сотрудники двух предприятий-участников нацпроекта повысили компетенции на «Фабрике процессов»

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) провели 26 марта «Фабрику процессов» для представителей ООО «Алтайская упаковка» и ООО «Русская кожа Алтай». Эти предприятия являются участниками национального проекта «Производительность труда».

Совместная группа, состоящая из специалистов и руководителей двух компаний, повышала свою квалификацию в сфере применения методов бережливого производства и усовершенствования процессов.

Во время обучения они анализировали текущее состояние производственного процесса, выявляли проблемы, внедряли усовершенствования и добивались необходимых результатов. Участники «Фабрики процессов» акцентировали внимание на значимости полученных знаний о принципах командной работы для повышения производительности. Также они положительно оценили доступность изложения сложного учебного материала.

Очень интересно было поучаствовать в «Фабрике Процессов» и примерить на себя чужую роль. Также считаю, что нам повезло провести это мероприятие с другой организацией — поучительно, — рассказала финансовый директор ООО «Алтайская упаковка» Елена Черепанова.

Вчерашний день был очень насыщенный и познавательный! Считаю, что мы не плохо сплотились с командой Русской кожи. Каждый наш участник был вовлечен в решение проблем и не оставался в стороне! Мы отличная команда! — поделилась технолог предприятия Ирина Князева.

Другие участники добавили, что изложенная программа оказалась очень полезной, а тренеры «Фабрики процессов» обладают большим объёмом знаний и эмпатией по отношению к аудитории.

СПРАВКА «Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства. Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»» в городе Энгельсе Саратовской области. Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене. «Фабрика процессов» функционирует на базе центра «Мой бизнес», реализующего нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Принять участие в «Фабрике процессов» могут представители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию.

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