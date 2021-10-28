Сотрудники ООО «Витамин Продукт» прошли обучение бережливому производству в рамках нацпроекта

Сотрудники рабочей группы ООО «Витамин Продукт» в Алтайском крае прошли обучение в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Семинары по темам «Общая эффективность оборудования (ОЕЕ)» и «Стандартизированная работа» были проведены экспертами Регионального центра компетенций 22 и 27 октября.

При обучении сотрудников компании основной задачей было донести влияние показателя ОЕЕ на уровень эффективности использования оборудования, производительность которого является критичной для общей производительности потока.

Также акцент делался на применении стандартизированной работы, как на средство диагностики эффективности производства, которое позволяет выявить проблемы и способствует дальнейшим улучшениям.

В конечном итоге это поможет предприятию стандартизировать выполнение процессов и устранить потери.

По итогам обучения участники рабочей группы обсудили порядок применения стандартизированной работы и показателя общей эффективности оборудования (ОЕЕ) на эталонном участке выбранного пилотного потока «Оптимизация процесса производства жидких и гелеобразных продуктов».

Ранее сообщалось, что ООО «Витамин Продукт» приступил к реализации мероприятий нацпроекта в сентябре 2021 года. В течение трех месяцев командой предприятия совместно с экспертами РЦК ведется активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению на пилотном потоке. Эксперты РЦК проводят необходимое обучение.

В следующие три месяца происходит внедрение разработанных улучшений. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений