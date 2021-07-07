7 июля
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Экономика

Сотрудники сгоревшего «Алтайского бройлера» начали поиск новой работы

Сотрудники «Алтайского бройлера», где 3 июля произошел крупнейший пожар, встали на биржу труда. Обещания поддержки со стороны руководства оценили не все, пишут СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Последствия пожара на "Алтайском бройлере".
Последствия пожара на "Алтайском бройлере".
22.mchs.gov.ru

После ЧП на производстве на неопределенный срок были распущены более 1600 человек.

«Руководство пообещало восстановить все как можно скорее и заявило, что часть людей командируют на другие производственные площадки „Черкизово“, а тех, кто не сможет уехать, поддержат в соответствии с российским трудовым кодексом. Некоторых планировалось отправить в оплачиваемые отпуска», — пишет о ситуации «Политсибру».

Часть сотрудников действительно ушли в отпуск, другие участвуют в забое кур.

Сообщается, что оставшимся работникам платят 25% от заработной платы. Именно этот факт вынудил многих отправиться на поиски другой работы.

Напомним, что на предприятии сгорело 2500 квадратных метра производственных помещений — пострадали склад с тарой и упаковкой, склад готовой продукции, а также ряд других помещений.

Причина возгорания еще выясняется.

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