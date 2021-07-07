Сотрудники сгоревшего «Алтайского бройлера» начали поиск новой работы

После ЧП на производстве на неопределенный срок были распущены более 1600 человек.
«Руководство пообещало восстановить все как можно скорее и заявило, что часть людей командируют на другие производственные площадки „Черкизово“, а тех, кто не сможет уехать, поддержат в соответствии с российским трудовым кодексом. Некоторых планировалось отправить в оплачиваемые отпуска», — пишет о ситуации «Политсибру».
Часть сотрудников действительно ушли в отпуск, другие участвуют в забое кур.
Сообщается, что оставшимся работникам платят 25% от заработной платы. Именно этот факт вынудил многих отправиться на поиски другой работы.
Напомним, что на предприятии сгорело 2500 квадратных метра производственных помещений — пострадали склад с тарой и упаковкой, склад готовой продукции, а также ряд других помещений.
Причина возгорания еще выясняется.