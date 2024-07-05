Социалисты внесли в Госдуму предложения по совершенствованию налогового законодательства

Налоговое законодательство вновь претерпевает изменение. В Государственную Думу поступают предложения по совершенствованию документа. Как сообщает пресс-служба алтайского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», фракция социалистов также внесла ряд поправок.

Справедливороссы отмечают, что фракция намерена добиваться обнуления налога для малоимущих и повышения ставки НДФЛ для сверхбогатых. Они считают, что налоговую шкалу необходимо разбить: от пяти до 50 млн рублей в год — 15%, от 50 до 100 млн рублей — 18%, от 100 до 250 млн рублей — 20%, от 250 до 500 млн рублей — 25%, свыше 500 млн рублей в год — 35%.

Также социалисты предлагают освободить от уплаты НДФЛ северные надбавки и районные коэффициенты, увеличить сумму налоговых вычетов на детей вдвое, дать право регионам вводить особый налоговый вычет в сумме до 500 тысяч рублей для медиков, педагогов, работников культуры в возрасте до 35 лет, что простимулирует молодых специалистов.

Нынешняя шкала налогообложения хоть и считается прогрессивной, но назвать ее справедливой нельзя. Бедные все еще «задыхаются» от налогов и продолжают беднеть, а вот богатые могут отдавать государству больше. Наши поправки призваны исправить эту социальную несправедливость, — цитируют партийцы депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева.

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