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19 февраля
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Экономика

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют более чем на 6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Котяков отметил, что коэффициент устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1 процента», — заверил министр.

Он также сообщил, что индексация затронет почти 4 млн человек, из которых 3,2 млн — получатели соцпенсий.

«Расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года», — отметил Котяков.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

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