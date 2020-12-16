Социальный проект по модернизации транспорта даст новый импульс развитию Барнаула

В начале декабря барнаульская компания ООО «БФ Капитал» обратилась в администрацию Барнаула с частной концессионной инициативой полной модернизации городского электротранспорта, находящегося в собственности города. Проект предполагает замену всех трамваев и троллейбусов на современные, обновление инфраструктуры, тягового оборудования, модернизацию транспортных путей, создание единой «умной» системы управления маршрутами. Инвесторы готовы сотрудничать с администрацией Барнаула на условиях концессии. Стоимость проекта составляет более 5 млрд рублей.

ООО «БФ Капитал» является участником корпоративного «Проектного офиса IPK BD», который объединяет партнеров проекта. Свою готовность участвовать в проекте подтвердили:

Российский университет транспорта ( МИИТ), который имеет компетенции высокого уровня по всем вопросам развития , проектирования и эксплуатации транспортных систем.

МИИТ), который имеет компетенции высокого уровня по всем вопросам развития проектирования и эксплуатации транспортных систем. «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», крупнейший производитель электротранспорта в СНГ.

«Штадлер Минск», ведущее белорусское промышленное предприятие по производству подвижного состава.

Консолидатором синдицированного финансового портфеля выступает АО КБ «Фор-Банк», Банк АО КБ «Открытие».

«Северо-западный центр проектного финансирования» ( «ЦПФ Северо-Запад»), который реализует комплексные программы социально-экономического развития , в том числе в области транспорта. Создан в 2014 году по инициативе полпреда президента в СЗФО и Внешэкономбанка.

В системе городского транспорта Барнаула накопилось много серьезных проблем. Во-первых, износ подвижного состава. Это приводит к росту затрат на эксплуатацию, увеличивает количество трамваев и троллейбусов, сошедших с линии из-за поломок, снижает безопасность дорожного движения, ухудшает качество транспортного обслуживания горожан.

Социальный проект по модернизации транспорта. ООО «БФ Капитал»

Выручки МУП «Горэлектротранс» не хватает для ремонта транспорта, потому что ее большая часть идет на компенсацию проезда льготников. Повышение тарифов не дает результата, поскольку усиливает отток пассажиров к частным перевозчикам.

Во-вторых, система городских маршрутов нуждается в обновлении. Требуется их анализ и пересмотр загрузки. К тому же в Барнауле появились новые кварталы, где нет электротранспорта, но потребность в нем существует.

В-третьих, транспортная инфраструктура (остановки, рельсы и т. д.) сильно устарела и не соответствует современным представлениям о технологичности, комфорте и доступной среде.

За три года инвесторы готовы провести комплексную реорганизацию электротранспорта Барнаула. Заменить все трамваи и троллейбусы на новые модели с низким полом, в которые удобно входить даже людям с ограниченными возможностями. Новые вагоны будут оборудованы удобными креслами, всеми современными средствами связи, а также системами видеонаблюдения и кондиционирования. Предлагается также запустить по городу электробусы на литиевых батареях.

Социальный проект по модернизации транспорта. ООО «БФ Капитал»

В проекте предусмотрено создание комфортной городской среды с транспортно-пересадочными узлами, «умными» остановками, а также интеграцию с системой «Безопасный город» и реализацию других мероприятий, предусмотренных в федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах». Планируется пересмотр и удлинение маршрутов, сокращение тех, что дублируют друг друга, и развитие востребованных.

Увеличится доступность городской среды для всех слоев населения, — пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и других льготных категорий граждан, а также обычных барнаульцев. Все льготы на проезд сохранятся. Жители города смогут передвигаться на общественном транспорте с комфортом.

Управлять работой городского транспорта будет центр организации дорожного движения — это высокотехнологичный комплекс, включающий инструменты для мониторинга, аналитики и управления транспортными потоками, а также информирования водителей, пешеходов, пассажиров.

Социальный проект по модернизации транспорта. ООО «БФ Капитал»

По оценке корпоративного «Проектного офиса IPK BD», проект обеспечит потенциал развития транспортной инфраструктуры в Барнауле на ближайшие 35 лет и позволит достичь целей, которые поставлены в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» без привлечения государственных средств.

По концессионному соглашению вся транспортная инфраструктура останется в муниципальной собственности с заложенным сроком эксплуатации около 70 лет.

Регулирование тарифов на проезд остается в зоне ответственности правительства Алтайского края в рамках законодательства РФ. Социальная направленность проекта предполагает использование механизмов длинных сроков окупаемости инвестиций.

Барнаул получит новый импульс развития в виде крупного инвестиционного проекта, который требует тщательной совместной проработки администрацией города, региональными властями и заявителем ООО «БФ Капитал».