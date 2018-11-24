Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых. Как это будет работать?

2 Кто будет обязан его платить?

На новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества. Если самозанятые реализуют товары, работы, услуги или имущественные права физическим лицам, ставка налога составит четыре процента. В том случае, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — шесть процентов. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.