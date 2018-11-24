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Экономика
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Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых. Как это будет работать?

Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан. Нововведение заработает уже со следующего года. Как все будет происходить, читайте в нашем разборе.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю
1 Где будут взымать налог?

Согласно документам, в 2019—2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых. Об этом сообщает РИА «Новости».

2 Кто будет обязан его платить?

На новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества. Если самозанятые реализуют товары, работы, услуги или имущественные права физическим лицам, ставка налога составит четыре процента. В том случае, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — шесть процентов. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.

Налоги. Бухгалтерия.
Налоги. Бухгалтерия.
открытые источники (CC0)
3 Как самозанятому регистрироваться?

Зарегистрироваться для перехода на НПД и платить его можно будет через мобильное приложение «Мой налог». При расчете с покупателем приложение формирует чек, который автоматически передается и в налоговый орган. Раз в месяц там будут формировать уведомление на уплату налога.

4 Для кого сделают исключение?

Сенаторы одобрили продление на 2019 год налоговых каникул для некоторых категорий самозанятых граждан (няни, репетиторы, домработницы).

Налоги. Документы. Бухгалтерия.
Налоги. Документы. Бухгалтерия.
открытые источники в интернете
5 Какой штраф грозит неплательщику?

При нарушении сроков и порядка передачи в налоговую службу сведений о произведенных расчетах может быть наложен штраф. При первом нарушении он составит 20% от суммы расчета, при повторном в течение шести месяцев — 100%.

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