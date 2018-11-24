Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых. Как это будет работать?

Согласно документам, в 2019—2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых. Об этом сообщает РИА «Новости».
На новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества. Если самозанятые реализуют товары, работы, услуги или имущественные права физическим лицам, ставка налога составит четыре процента. В том случае, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — шесть процентов. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.
Зарегистрироваться для перехода на НПД и платить его можно будет через мобильное приложение «Мой налог». При расчете с покупателем приложение формирует чек, который автоматически передается и в налоговый орган. Раз в месяц там будут формировать уведомление на уплату налога.
Сенаторы одобрили продление на 2019 год налоговых каникул для некоторых категорий самозанятых граждан (няни, репетиторы, домработницы).
При нарушении сроков и порядка передачи в налоговую службу сведений о произведенных расчетах может быть наложен штраф. При первом нарушении он составит 20% от суммы расчета, при повторном в течение шести месяцев — 100%.