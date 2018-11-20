Депутат Госдумы предложил штрафовать неработающих россиян

Предложение Вострецова содержится в предложенных им поправках в Налоговый кодекс РФ.
Сегодня за трудоустроенных граждан взносы в соцфонды платит работодатель. В совокупности они составляют 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.
Работодатель ежемесячно перечисляет за каждого работника 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд ОМС и 2,9% - в фонд соцстраха.
Как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально.
Сергей Вострецов,
депутат Госдумы:
А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости. По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды ОМС регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 млрд рублей. А социальную пенсию данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения.
Депутат считает несправедливым такое положение дел. И предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы. Они могут рассчитываться из МРОТ. Только по предварительным оценкам, это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 млрд рублей. Однако данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении.
Сергей Вострецов говорит: «Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов».
Эту идею не поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что в настоящее время правительством создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС, а предложение о введении обязательных платежей для неработающих несет в себе большие риски.