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Экономика

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции. Он вступит в силу 1 октября 2019 года, пишут «Ведомости».

Хостел «Изба»
Хостел «Изба»

Законопроект направлен на предотвращение нарушения прав жителей многоквартирных домов. Он вводит запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, а также на использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг.

Госдума приняла законопроект 6 марта, но через неделю Совет Федерации отклонил его. Верхняя палата парламента выступила против того, чтобы документ вступил в силу спустя 10 дней после подписания президентом, как это было предусмотрено первой редакцией, и предложила перенести срок на 1 января 2020 года

После этого была сформирована согласительная комиссия. В ее состав вошли депутаты Госдумы и сенаторы. В начале апреля они договорились, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона — 1 октября.

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