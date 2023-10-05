Сожгли все. Почему на Алтае обострился дефицит газового топлива, и можно ли быстро решить эту проблему

Порядка 2 тыс. тонн пропан-бутановой смеси не хватает алтайским сельхозпредприятиям для того, чтобы в оптимальные сроки завершить сушку продукции, поступающей с полей. Об этом на днях сообщил Telegram-канал губернатора Виктора Томенко. Сами производители отмечают: проблема действительно стоит остро. Газового топлива не хватает в целом по всей Сибири, а точка оперативной отгрузки есть только одна.

Как обстоят дела в хозяйствах

Первые веяния надвигающегося дефицита газа сельхозпроизводители почувствовали около 10 дней назад. Пока регион терзала дождливая непогода, уборка полностью стопорилась. Только вышло солнце — все массово кинулись в поля.

Руководитель фермерского хозяйства в Ребрихинском районе Евгений Долгов объясняет: на корню зерно бы сохло около пяти-шести дней — такого запаса времени в пик уборочной нет. Учитывая, что в 2023 году предприятия и так отстают от оптимального графика уборки, приходится работать с колес и быстро сушить все, что поступает с полей.

«Вот и получилось, что за пару дней хозяйства сожгли все топливо, что было. А нового не оказалось. Больших запасов у продавцов нет», - сообщил Долгов.

Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов. Дмитрий Лямзин

По его словам, в этом году дождливая погода затронула почти все регионы Сибири, поэтому газа не хватает не только в Алтайском крае. «Винить некого, так складываются обстоятельства», - утверждает фермер.

Для него самого газовый дефицит не актуален — в хозяйстве две сушилки, одна работает на угле, другая - на нефти. И то, и другое хотя и подорожало, но в наличии имеется.

Что происходит в крае

Около 6,5 тыс. тонн пропан-бутановой смеси требуется алтайским аграриям, чтобы закрыть потребности в топливе для сушки зерна. Но сейчас история другая — уборочная в регионе затягивается, продукция поступает с повышенной влажностью.

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

«В настоящее время, когда на полях убрано порядка 60% урожая, требуется сушка около 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 700 тыс. тонн масличных. По предварительному расчету, для этого нужно поставить в хозяйства края около 2 тыс. тонн газа», - говорится в официальном сообщении.

В соцсетях губернатора объясняют: региональному минсельхозу уже дано поручение разобраться в ситуации с поставками газа. Мониторить наличие топлива и план отгрузок должны и районные власти на местах.

Письма в федеральные ведомства с просьбой увеличить аграриям края поставки газа тоже направлены.

Баллоны с газом. Фото: freepik.

Откуда едет газ

По словам Владимира Беляева, генерального директора компании «Комплекс Агро», занимающейся производством зерносушильных комплексов, около 80% этого оборудования в крае работает именно на газе.

По сравнению с углем и мазутом, он обходится дешевле в 3-3,5 раза.

Два предыдущих года осенняя погода аграриям благоволила, и сушить зерно не нужно было в таких объемах. Поэтому проблем с поставками топлива не возникало. Сейчас его потребление возросло примерно на 30-40%.

Уборка урожая. Олег Богданов

Долгое время газ в Алтайский край поступал непосредственно с месторождения в Томской области. Сейчас газовый терминал есть ближе, в Барабинске Новосибирской области. Отсюда газовозы разъезжаются по всей Сибири.

Поставщики объясняют: спрос настолько высокий, что спецтранспорт может простаивать в ожидании заправок сутками.

«Например, заезжает в воскресенье, а с газом обратно - только во вторник. Терминал с таким наплывом явно не справляется», - объяснил altapress.ru один из операторов.

Ночная уборка урожая. Пресс-служба Правительства Алтайского края

Проблема обостряется еще и тем, что газовозы, которые доставляют топливо непосредственно на заправки, негласно остаются в приоритете. Понятно, что это вопрос политический — дефицита топлива для населения власти допустить не хотят.

Сельхопроизводителям в этом случае приходится смиренно ждать. Пустили бы их вперед в этой очереди хотя бы на ближайший месяц уборочной, острота была бы снята.

Как можно решить проблему

Владимир Беляев объясняет: есть возможности доставки пропан-бутановой смеси в Алтайский край железнодорожным транспортом. Но вариант этот дороже.

Дмитрий Беляев. Дмитрий Лямзин

Для сравнения, топливо, привезенное автоцистерной, может стоить 45 тыс. за тонну, по железной дороге — 48 тыс. рублей.

Временной срок такой доставки может составить около полутора месяцев. По словам Владимира Беляева, привести газ в Алтайский край по «железке» — не проблема.

У предпринимателя даже есть автотранспорт для дальнейшей доставки газа до потребителей. Главный вопрос: готовы ли сами сельхозпроизводители ради стабильности платить дороже.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Дело в том, что газ — не солярка, в цистерне не оставишь. Его либо надо перекачивать в сосуд, либо выпускать в воздух. Соответственно, у поставщика должна быть точная гарантия, что топливо купят. График выборки должен соблюдаться неукоснительно.

Облегчить жизнь самим аграриям могли бы мощности хранения газа на местах.

«Знаю хозяйства, которые уже построили специальные емкости. Цена вопроса на 50 тонн газа — около 5 млн рублей. Учитывая, как растет цена на газ в течение сезона, такие вложения окупятся за пару лет», - констатировал Беляев.