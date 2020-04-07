«Утопающий будет спасать себя сам». Чего в условиях карантина ждет алтайский бизнес и как долго он протянет

Предприятия Алтайского края пережили первую неделю «президентского и губернаторского карантина». Сейчас большинство руководителей компаний уже более осмысленно ищут ответ на, по сути, тот же главный вопрос: что делать дальше? Представители бизнеса в рамках опроса поделились с Altapress.ru планами на предстоящий месяц и рассказали, полагается ли их отрасли государственная поддержка.

6 апреля редакция Altapress.ru задала руководителям и владельцам предприятий по три вопроса:

1. Каков у вашей компании план действий на апрель?

2. В марте вашей компании удалось заплатить текущие налоги, кредиты и выдать зарплату?

3. Вы уже разобрались в том, какие меры господдержки полагаются вашей отрасти?

«Финансовая ситуация ухудшается»

Дмитрий Медведев,

генеральный директор предприятия «Алтайвагон»:

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Анна Зайкова

1. В апреле действуем по утвержденному годовому плану. Предприятие функционирует, есть загрузка производства, но финансовая ситуация ухудшается, серьезно падает прибыль. 2. В марте все обязательства, как социальные, так и финансовые, выполнены в полном объеме. 3. Никаких фактических мер по поддержке конкретно нашего предприятия на сегодняшний день нет.

«Тяжелая ситуация продлится три месяца»

Виталий Смокотин,

генеральный директор компании «Мартика»:

Барнаульская компания «Мартика» развивается вопреки кризису. Олег Богданов

1. В апреле мы действуем по нескольким направлениям. Ведем работу с контрагентами по сбору дебиторской задолженности и выплачиваем заработную плату и аванс своим сотрудникам. Далее — исполняем обязательные платежи перед бюджетом. Заниматься производством в наступившем месяце предприятие, скорее всего, не будет. Потому что нет ясности, каким образом и кому отгружать продукцию. Рынка сбыта, как такового, для нас нет. Полагаю, такая ситуация продлится минимум три месяца. После этого возможно начало тяжелого процесса восстановления. 2. Да, по итогам марта предприятие выполнило эти финансовые обязательства на 100%. 3. Непосредственно самому предприятию «Мартика» нечего ждать от государства — мы не попадаем ни в какие «списки поддержки». Утопающий в данном случае будет спасаться сам. Важнее сейчас другое. В некоторых странах государство уже взяло на себя прямую финансовую поддержку временно оставшихся без работы граждан. Возможно, в дальнейшем что-то подобное произойдет и в России. Допустим, если будет введен режим ЧС. Граждан освободят от кредитных платежей и помогут им финансово. Я сейчас в первую очередь беспокоюсь именно за работников нашей компании.

«Готовимся к консервации»

Станислава Ваулина,

пресс-секретарь компании «Курорт Белокуриха»:

На «Курорте Белокуриха». Архив ЗАО «Курорт Белокуриха».

1. В настоящий момент санатории готовятся к консервации. На период карантина особое внимание будет уделено охране фондов, в том числе Белокурихинского месторождения минеральных вод. Также мы планируем ремонтные работы (гостиничный комплекс, пищеблок и медицинские отделения), в которых будут задействованы сотрудники компании, пострадавшие от простоя. Разноплановая деятельность холдинга должна обеспечить ему относительную устойчивость, но для этого «Курорт Белокуриха» будет продолжать реструктуризацию, начатую в 2019 году. В частности, планируем выделение в отдельную структуру комбината питания, сети ресторанов, горнолыжного комплекса «Мишина гора» и другие. Большие надежды возлагаем на сельскохозяйственный комплекс «Алтайские луга», его животноводческую ферму и овощеводство. 2. Да. 3. Пока без комментариев.

«Главное — сохранить рабочие места»

Максим Байкалов,

управляющий компании «Тейси»:

Максим Байкалов , генеральный директор компании «Тэйси» Анна Зайкова

1. Завод продолжает действовать и выпускать продукцию. Одна из первоочередных задач на текущий месяц — сохранить рабочие места в при усиленных санитарно-эпидемиологических требованиях. Сотрудников в возрасте после 60 лет мы отправили по домам, сохранив им заработную плату. 2. Обязательства в части налогов, зарплат и т.д. компания по итогам марта выполнила. 3. На данный момент удалось выяснить, что наше предприятие вправе рассчитывать на снижение страховых взносов в размере 15%. Сейчас более подробно изучаем этот вопрос и, полагаю, ориентировочно к 20 апреля компания сможет получить это послабление.

«Наполняемость автобусов — 10−15%"

Алексей Богданов,

руководитель предприятия «Барнаульский автовокзал»:

Алексей Богданов , гендиректор барнаульского автовокзала. Олег Богданов

1. Физически мы готовы работать как и раньше, отправляя с автовокзала по 250 рейсов в день. Но пассажиропоток снизился до минимума — объем упал в пять раз. В день сейчас по 70−80 выходов при наполняемости автобусов в 10−15%. При этом весь персонал автовокзала продолжает выходить на работу. Да, легче всего нам сейчас было бы закрыться. Но автовокзал — транспортное, социально важное предприятие, поэтому функционирует и в таких условиях. 2. Задолженностей по обязательным платежам за март предприятие не имеет. 3. «Барнаульский автовокзал» включен в правительственный перечень предприятий, которым может быть оказана государственная поддержка. Пока вот эта строчка в списке — единственное, что у нас в этом плане есть.

«Остается взять кредит»

Елена Майнингер,

индивидуальный предприниматель:

Елена Майнингер. Анна Зайкова

1. В Барнауле и Заринске у нас две парикмахерских, в которых трудоустроены 15 мастеров. Сейчас и как минимум до конца апреля работать мы не имеем права. Соответственно, выплатить зарплату не будет возможности. Поймите, для парикмахерских апрель и май — самый сезон, в который мы компенсируем затраты, понесенные в зимние месяцы. Сейчас же ничего этого не предвидится. 2. Заплатить удалось не все — осталась задолженность по электроэнергии в Барнауле. Абонентский отдел закрылся, а на сайте энергоснабжающей организации были постоянные сбои. 3. Единственная для нас возможная поддержка — взять кредит, чтобы сохранить зарплату неработающим сотрудникам, как распорядился президент. Но ведь с этих сумм нужно будет уплатить страховые взносы, а затем вернуть сам кредит банку.

«Есть риск остаться без клиентов»

Евгений Госьков,

руководитель оценочной компании «Бизнес-Эксперт», председатель регионального отделения «ОПОРЫ России»:

Евгений Госьков. Анна Зайкова