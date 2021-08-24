Специалисты алтайского зерноперерабатывающего предприятия освоили инструменты бережливого производства

Тренинг для участников рабочей группы компании организовали эксперты регионального центра компетенций Алтайского края в период с 5 по 12 августа.

В рамках тренинга «Реализация проекта по улучшению» сотрудники комбината решали кейс, в ходе которого познакомились с фазами проекта, ключевыми мероприятиями реализации проекта, а также обязательными документами, которые оформляются в рамках проектной деятельности.

Во время обучения по теме «Основы бережливого производства» участники при сборке штепсельных вилок в течение трех «рабочих смен» смогли пройти путь от типичного до более эффективного производства, выявляя и устраняя производственные потери.

Путем оптимизации процесса они смогли поработать с такими инструментами, как картирование, «5 почему», поток единичных изделий, хронометраж, балансировка, 5С, производственный анализ.

По окончании практической части тренинга сотрудники убедились в том, что улучшать производственные процессы возможно без значительных финансовых затрат с помощью внедрения инструментов бережливого производства.

В рамках тренинга «Производственный анализ» участники обучения выяснили, что этот инструмент позволяет оперативно выявлять проблемы на любом этапе производства, а также дает возможность оперативно реагировать на их решение и корректировать производственный план.

По итогам тренинга участники проанализировали текущую работу, разработали шаблон для производственного анализа и запланировали порядок внедрения на участке фасовки крупы.

Благодаря обучению участники рабочей группы получили подготовку, необходимую для активной фазы реализации проекта по оптимизации. Специалисты комбината уже в ближайшее время начнут применять полученные знания на пилотном потоке «Оптимизация процесса переработки крупы».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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