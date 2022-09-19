Специалисты ООО «Новичиха Лес» получили новые компетенции в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Базовое обучение по темам «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшениям на предприятиях», «5С», «Производственный анализ» для всех членов рабочей группы предприятия, а также «Декомпозиция целей» отдельно для руководителей прошли представители ООО «Новичиха Лес» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Серия тренингов была организована на предприятии-участнике нацпроекта с 13 по 16 сентября тренерами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Если говорить о целях обучения, то, например, тренинг по теме «Основы бережливого производства» направлено на проведение анализа рядовыми сотрудниками своих действий на всех стадиях производства продукции с точки зрения разделения на действия добавляющие и не добавляющие ценности готовой продукции.

Такая производственная рефлексия позволяет минимизировать или исключить потери и снизить количество работы не добавляющей ценности готовой продукции, например, транспортировки.

Новые знания по теме «Реализация проектов по улучшениям на предприятиях» позволяют участникам рабочей группы лучше понять методологию проектной деятельности, разобраться в этапах реализации проекта на предприятии, научиться формулировать проблемы, снижающие эффективность работы, а также составлять планы по их решению.

Обучение по теме «5С» дает сотрудникам понимание, как правильно создать безопасное, удобное и эффективное рабочее пространство, в котором действий, приносящих ценность продукции, будет намного больше, а времени, например, на поиск необходимых инструментов и материалов будет затрачиваться намного меньше.

Тренинг «Производственный анализ» помогает анализировать основные причины невыполнения или перевыполнения (что тоже относится к потерям на производстве) сменного задания и применять корректирующие действия с целью исключения повторений отклонений от планового задания.

В рамках обучения по теме «Декомпозиция целей» специалисты предприятия получили новые знания по целеполаганию, мотивации, взаимосвязи результативности разных подразделений с финансовыми результатами всей организации; познакомились с методикой формирования дерева целей на основе показателей менеджмента и их привязки к картам показателей эффективности для сотрудников.

Говоря о результатах обучения, директор ООО «Новичиха Лес» Александр Тратонин отметил, что на предприятии уже давно не было тренингов с такими объемами новой информации. Он также заострил внимание на том, что получать новые знания необходимо для развития когнитивных навыков человека и для изменений на производстве по повышению его эффективности.

Отметим, что базовое обучение проводится на первом этапе реализации проекта, на котором происходит также выбор пилотного потока для оптимизации производственного процесса. Второй этап — «Диагностика и планирование» — длится три месяца. За это время эксперты нацпроекта совместно с рабочей группой предприятия проводят углубленный анализ пилотного потока, а также составляют план мероприятий по его улучшению.

Третий этап — «Внедрение улучшений» — занимает еще три месяца. На этой стадии реализуется утвержденный план мероприятий, а также создается проектный офис, функции которого — открытие потоков для охвата всего предприятия.

На четвертом этапе, который называется «Тиражирование», рабочая группа компании, получив от экспертов необходимые знания и навыки, начинает самостоятельно проводить улучшения по всем потокам в течение последующих двух с половиной лет. При необходимости они могут обратиться за консультациями к экспертам нацпроекта.

Директор предприятия поблагодарил Региональный центр компетенций за столь полезное обучающее мероприятие. Начало анализа пилотного потока для оптимизации на ООО «Новичиха Лес» запланировано на первые числа октября 2022 года.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей.

Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.