Специалисты в сфере добычи сырья стали чаще искать работу в Алтайском крае

Заметнее всего в августе (по сравнению с прошлым годом) в Алтайском крае количество желающих работать в сфере добычи сырья (+27%) и в страховании (+26%), узнали аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter .

Активнее всего искали работу начинающие специалисты без опыта, на них приходится 27% от всех открытых резюме в регионе.

Кроме того, в топе оказались специалисты продаж (15%), административный персонал (7%), водители (6%) и сотрудники производства (5%).

Снизилась активность домашнего персонала (-24%), кандидатов из «индустрии красоты» (-18%) сотрудников продаж (-11%).

При этом среди наиболее дефицитных кадров остаются медики, строители, рабочий персонал, сотрудники сферы «туризм, гостиницы, рестораны». На одну вакансию для них приходится меньше одного потенциального кандидата.

Не хватает также сотрудников из сферы производства, банковских служащих, менеджеров продаж, водителей и IT-специалистов — в этих профсферах на одну вакансию приходится менее двух кандидатов.

Средняя конкуренция за рабочие места в августе составила в регионе 2,9 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем конкуренции в пользу соискателей, но при этом данный показатель ниже, чем в среднем по России (3,7) и чем в большинстве регионов Сибири.

«Это означает, что работодатели из Алтайского края испытывают больше трудностей при поиске новых сотрудников, чем российские компании, в среднем, и большинство работодателей из соседних сибирских регионов», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2021 года уровень безработицы в Алтайском крае составил 5,7% — 62,4 тыс. человек.