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Экономика
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Специалистов «Барнаульской горэлектросети» обучили основам бережливого производства

Тренинг «Основы бережливого производства» провели в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» для сотрудников АО «Барнаульская горэлектросеть».

«Фабрика офисных процессов»
«Фабрика офисных процессов»
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Мероприятия прошло 9 июля и было организовано специалистами Регионального центра компетенций (РЦК).

По результатам проведения обучения сотрудники «Барнаульской горэлектросети» приобрели как теоретические, так и практические навыки по оптимизации процессов. Также они получили общее представление о культуре непрерывных улучшений и построении производственной системы на принципах бережливого производства.

Это стало базой для дальнейшего погружения в процесс реализации проектов по улучшению в компании.

Ранее специалистами Регионального центра компетенций проводились семинары для топ-менеджмента компании по направлениям «Декомпозиция целей» и «Эффективный инфоцентр».

В рамках этих мероприятий руководители учились выстраивать «дерево целей» и способы повышения эффективности администрирования с помощью правильно организованных «панелей управления».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительность_труда #национальный_проект #рцк #Алтайский_край #ЛидерИзменений

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