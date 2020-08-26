Спецпрограмма, кредитные каникулы и отсрочка по аренде. Меры поддержки барнаульского бизнеса в инфографике

Пандемия COVID-19 стала настоящим вызовом для бизнес-сообщества. Эпидемия и введенные в связи с ней ограничения серьезно сказалась на деловой и экономической активности частных компаний. В первую очередь, под ударом оказались субъекты малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы помочь предпринимателям остаться на плаву, власти всех уровней предложили предпринимателям воспользоваться мерами государственной поддержки.

Altapress.ru продолжает цикл инфографических материалов, в которых рассказывает о том, какие механизмы господдержки были предложены барнаульскому малому и среднему бизнесу.

В этой заметке рассказываем в инфографике о спецпрограмме стимулирования, кредитных каникулах и отсрочке платежей по аренде.

Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии. Altapress.ru. Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии. Altapress.ru. Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии. Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.