Спецтехника MST и Lonking с выгодой до 125 000 руб. в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» совместно с дистрибьютором марок MST и Lonking ООО «Автокар» предлагает приобрести технику данных брендов на специальных условиях — с субсидией до 125 000 руб.

Автолизинговая компания «Европлан» совместно с дистрибьютором марок MST и Lonking ООО «Автокар» предлагает приобрести технику данных брендов на специальных условиях — с субсидией до 125 000 руб.

Всю технику MST можно оформить в лизинг с выгодой в размере 120 000 руб. Приобрести и эксплуатировать машины возможно в следующих регионах: Тула, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Смоленск, Калуга, Тамбов. При оформлении в лизинг экскаватора-погрузчика MST M542 субсидия составит 120 000 руб. При этом клиент может выбрать удобный для себя вариант финансирования — с авансом от 10%, без переплат или минимальным ежемесячным платежом (от 57 100 руб.).*

Техника Lonking доступна в лизинг с выгодой от 45 000 до 125 000 рублей. Приобрести Lonking можно в Орле, Брянске, Курске, Аксае, Москве, Рязани, Туле, Калуге, Воронеже, Липецке и Тамбове. Размер субсидии зависит от выбранной модели. Фронтальный погрузчик Lonking CDM307 доступен в «Европлане» с авансом от 5%. Другой вариант оформить эту модель в лизинг — с минимальным ежемесячным платежом — от 21 200 руб.**

*Аванс 10%: срок лизинга 12 месяцев, удорожание 3,16%, платеж по лизингу 162 932,95 руб./мес. Платеж по лизингу 59 267,03 руб./мес.: аванс 49% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 2,78%, выкупной платеж 3% от цены техники по ДКП с НДС. Удорожание 0%: срок лизинга 24 месяца, ежемесячный платеж 235 015,85 руб., аванс 48,54%. Расчёт приведён в рублях для экскаватора-погрузчика MST M542 с рекомендованной ценой 5 480 000 рублей.

**Аванс 5%: срок лизинга 12 месяцев, удорожание 4,25%, платеж по лизингу 425 415,03 руб./мес. Платеж по лизингу 21 268,84 руб./мес.: аванс 49% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 2,76%, выкупной платеж 3% от цены техники по ДКП с НДС. Удорожание 0%: срок лизинга 12 месяцев, ежемесячный платеж 85 833,87 руб., аванс 47,72%. Расчёт приведён в рублях для фронтального погрузчика LONKING CDM307 с рекомендованной ценой от 1 970 000 рублей.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®