Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Список профессий для самозанятых предложили ограничить

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, пишет RT.

Налоги.
Налоги.
СС0

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — сказал Силуанов.

Он добавил, что в таком случае будет готовность к тому, чтобы распространять этот механизм на субъекты России.

Налог на профессиональный доход для самозанятых сейчас действует в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан.

Силуанов отметил, что режим хорошо себя зарекомендовал, однако имеет определенные риски. По словам министра, некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость