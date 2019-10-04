Список профессий для самозанятых предложили ограничить

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, пишет RT.

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — сказал Силуанов.

Он добавил, что в таком случае будет готовность к тому, чтобы распространять этот механизм на субъекты России.

Налог на профессиональный доход для самозанятых сейчас действует в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан.

Силуанов отметил, что режим хорошо себя зарекомендовал, однако имеет определенные риски. По словам министра, некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных.