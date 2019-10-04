Список профессий для самозанятых предложили ограничить

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — сказал Силуанов.
Он добавил, что в таком случае будет готовность к тому, чтобы распространять этот механизм на субъекты России.
Налог на профессиональный доход для самозанятых сейчас действует в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан.
Силуанов отметил, что режим хорошо себя зарекомендовал, однако имеет определенные риски. По словам министра, некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных.