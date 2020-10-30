Запуск Spotify в России стал самым успешным за всю историю существования сервиса

За время работы шведского приложения потокового аудио Spotify выход на российский рынок стал беспрецедентно успешным, отмечает ТАСС со ссылкой на заявление компании о финансовых итогах третьего квартала 2020 года.

К настоящему моменту на российский рынок приходится самая большая доля превышения контрольных показателей по приросту подписчиков за квартал. При этом, как поясняется в сообщении, компания зафиксировала уверенный прирост пользователей и в других регионах.

В заявлении говорится, что за третий квартал показатель MAU (monthly active users, уникальные пользователи за месяц) сервиса вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 320 млн человек, а число платных подписчиков увеличилось на 27%, достигнув 144 млн.

Отмечается, что выручка Spotify выросла на 14% - до €1,975 млрд.