Запуск Spotify в России стал самым успешным за всю историю существования сервиса

К настоящему моменту на российский рынок приходится самая большая доля превышения контрольных показателей по приросту подписчиков за квартал. При этом, как поясняется в сообщении, компания зафиксировала уверенный прирост пользователей и в других регионах.
В заявлении говорится, что за третий квартал показатель MAU (monthly active users, уникальные пользователи за месяц) сервиса вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 320 млн человек, а число платных подписчиков увеличилось на 27%, достигнув 144 млн.
Отмечается, что выручка Spotify выросла на 14% - до €1,975 млрд.
Справка
Spotify начал работать в России 15 июля. Одновременно с Россией Spotify заработал еще в 12 странах: Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.