4 мая
﻿
Экономика

Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» вырос на 20%

Объединение банкоматной сети ВТБ, РНКБ и «Открытия» значительно увеличило спрос на услуги устройств самообслуживания трех банков. За три месяца рост совокупного оборота наличных в них вырос на 21%.

Клиенты ВТБ стали активно использовать банкоматы присоединенных банков — оборот наличных в АТМ «Открытия» вырос в 3,5 раза, в РНКБ — в 2,5 раза. В сети ВТБ еженедельный оборот по картам «Открытия» вырос на 65%, по картам РНКБ — более чем в 8 раз. Наиболее востребованная операция — пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз.

— Создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ стало первым этапом объединения трех банков. В результате число доступных устройств для клиентов трех банков выросло до 20 тысяч. Это стратегически важно: ВТБ ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для наших пользователей расширилась на региональные центры и в Крыму. Теперь клиенты могут воспользоваться услугой снятия или пополнения своей карты без комиссии практически в любом регионе в деловой поездке или в отпуске. Первые результаты объединения показывают, что новый сервис максимально востребован и ожидаем нашими клиентами, — отметил руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

— Объединение банкоматных сетей банков группы ВТБ существенно расширило возможности клиентов «Открытия» проводить операции с использованием устройств самообслуживания. Наши клиенты смогли сразу оценить положительный эффект от процесса интеграции банка в группу ВТБ. Мы видим, что они в полной мере используют эти преимущества в такой традиционно востребованной сфере, как пользование банкоматами, — подчеркнул заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов.

— Финансовый мост из Крыма на материковую часть России работает безукоризненно — благодаря созданию одной из крупнейших в стране сетей банкоматов наши клиенты, которые живут в Республике Крым и городе Севастополе, не испытывают никаких сложностей со снятием наличных денег в поездках по России, — сказал директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.

На сегодняшний день единая банкоматная сеть объединенных банков покрывает практически все регионы страны и насчитывает 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. устройств относятся к ВТБ, 3,7 тыс. — к «Открытию», 1,5 тыс. — к РНКБ.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость