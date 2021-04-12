Сразу пять новых детсадов откроют в Барнауле благодаря нацпроекту

Пять новых детских садов появится в Барнауле в 2021 году благодаря реализации национального проекта «Демография».

Накануне, 11 апреля, глава краевой столицы Вячеслав Франк провел выездное совещание на территории строящегося детского сада № 280 по проспекту Энергетиков, 16 в квартале 2010.

На данный момент строительство здания детсада завершено и ведётся оформление правоустанавливающих документов, укомплектование помещений мебелью и оборудованием, а также благоустройство прилегающей территории.

Лицензию планируется получить до конца июня, после чего учреждение начнет свою работу.

Как рассказал руководитель строительной компании «Сэлф» Нодар Шония, в построенном детском саду оборудуют музыкальный и спортивный залы, изостудию, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, комнату отдыха для персонала.

Также здесь предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: пандусы, лифт для инвалидов-колясочников, туалетная комната для инвалидов.

Детский сад рассчитан на 280 детей, 120 из них — в возрасте до трех лет. В садике планируется открыть 11 групп, в том числе пять ясельных.

По словам Вячеслава Франка, благодаря участию Барнаула в реализации национального проекта «Демография», в 2021 году помимо этого детского сада также планируется запустить еще четыре дошкольных учреждения — в кварталах 2009, 2009а, 2033, а также детский сад-ясли по улице Фурманова, 22.

Реализация национального проекта «Демография». Пресс-служба администрации города Барнаула.

Здания трех из пяти детских садов уже построены и введены в эксплуатацию.

«Строительство этих объектов позволит нам закрыть очереди в детские сады для детей от года до трех лет. В Барнауле возводят большие новые кварталы, в которых проживает много молодых семей с детьми. Поэтому важно обеспечить новостройки такими современными комфортными детскими садами с достаточным количеством ясельных мест», — подчеркнул градоначальник.

Также глава города указал на большую роль софинансирования из краевого бюджета и поблагодарил губернатора Виктора Томенко и региональное правительство за оказываемую краевой столице поддержку.