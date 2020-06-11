Среди столичных участников голосования по Конституции разыграют 2 млн сертификатов

Среди жителей Москвы, которые примут участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля, разыграют сертификаты на оплату товаров и услуг в столичных магазинах и ресторанах.

Городские власти займутся финансированием проекта, а бизнес предоставит скидки и бонусы, сообщает «Интерфакс».

Москвичи получат до конца года более 2 млн сертификатов в рамках специальной программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов».

«Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться», — сказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Сертификаты будут действовать только в столичных предприятиях сферы услуг, ресторанах и магазинах.

«Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 млрд рублей, которые будут запущены в экономику города», — сказал Немерюк.

Программу предложила Московская торгово-промышленная палата, пишет polit.ru. Эту идею поддержал мэр столицы Сергей Собянин.