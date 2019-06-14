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Экономика

Средний чек покупки россиян в магазинах достиг минимума

Финансовые расходы россиян в мае сократились: средний чек покупки в магазинах составил 553 рубля. Это минимальный показатель в 2019 году, сообщает агентство «Ромир».

Деньги. Покупка. Оплата.
Деньги. Покупка. Оплата.
СС0

Средний чек покупки в Москве составил 719 рублей, в Петербурге — 699 рублей, а в Сибири он самый низкий — 465 рублей. При этом если в столицах он сократился с начала года примерно на 2,5%, то в СФО подрос на 0,4%. Правда, вряд ли сибиряки ощутили такой рост в своих кошельках.

На Дальнем Востоке средний чек составил 639 рублей, в Поволжье — 503 рубля, на Урале — 574 рубля, а в Центральном федеральном округе — 566 рублей.

В целом средний чек в гипермаркетах РФ в мае 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, а в супермаркетах — на 2,8%. Чуть стабильнее себя чувствуют владельцы дискаунтеров, где средний чек уменьшился всего на 0,6%.

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