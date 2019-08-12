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Экономика

Средний чек в магазинах упал до минимума

Средний чек россиянина составил 546 рублей. Это на 10 рублей меньше, чем в июне 2019 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Деньги. Покупка. Оплата.
Деньги. Покупка. Оплата.
СС0

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 рублей. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 рублей и до 462 рублей. В Приволжском округе средняя сумма покупки составила 496 рублей.

«За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — комментирует ситуацию президент «Ромира» Андрей Милехин.

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне увеличился на 3 рубля, или на 0,5%, и составил 556 рублей. По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%.

В исследовании проанализировали данные о 40 тыс. россиян, из 220 городов страны с населением более 10 тыс. человек.

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