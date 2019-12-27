Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Средняя пенсия в России за 2019 год выросла на тысячу рублей и сотку сверху

Среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров по итогам 2019 года вырос до 15,5 тыс. рублей, сообщает Минтруд.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2019 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%.

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тысячу рублей в месяц — с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

В данном случае «чуть больше чем на 1 тысячу рублей» — это на сто рублей.

В ведомстве подчеркнули, что помимо январской прибавки были и другие шаги. Так, с 1 апреля 2019 года проиндексировали социальные пенсии — на 2% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 2018 год.

В августе проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году.

Также важным решением стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам, отработавшим в хозяйстве не менее 30 лет и проживающим на селе.

«С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%", — раскрыл Минтруд планы по улучшению жизни пенсионеров.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Что касается индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года, то этот размер будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума российского пенсионера за 2019 год.

Напомним, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей. А таких денег нет, ранее рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

Однако тема такой индексации из повестки не выходит — так или иначе ее обсуждают с 2016 года, когда и ввели «мораторий». Остается подождать.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость