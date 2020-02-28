Средняя зарплата в Алтайском крае приблизилась к 30 тыс. рублей

Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2019 года выросла на 9,5% и достигла 27 956 рублей, сообщил Алтайкрайстат.

Наибольший рост продемонстрировала строительная отрасль — 16,1%, производство прочих и транспортных средств — 12,6%, библиотеки и музеи — 12,1%, гостиницы и общепит — 13,6%.

В абсолютных цифрах меньше всего в 2019 году получали производители кожи — 12 874 рубля, мебели — 13 695 рублей, работники водного транспорта — 17 009 рублей, почтальоны —17 211 рублей.

А самые высокие зарплаты были у работников трубопроводного транспорта — 63 603 рубля, железнодорожных перевозчиков грузов — 51 880 рублей, финансистов и страховщиков — 48 269 рублей, производителей компьютерной техники — 46 566 рублей и добытчиков полезных ископаемых — 42 138 рублей.

Несмотря на рост зарплаты, регион остается аутсайдером в сибирском рейтинге по этому показателю.