Средняя зарплата в Алтайском крае в апреле чуть-чуть подросла

В апреле она составила 27 027 рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат . По сравнению с мартом «белая» зарплата в регионе выросла на 2%. А за четыре месяца 2019 года она составила 25 661 рубль и по сравнению с прошлым годом выросла на 8,7%.

Самые высокие зарплаты складываются на железнодорожном транспорте и в грузовых перевозках (50 689 рублей), в финансовой и банковской сферах (49 739 рублей). Хорошо зарабатывают жители края, занятые в международных и пассажирских перевозках (43 087 рублей).

Грустно при получении зарплаты должно быть сотрудникам компаний, занятых производством одежды (20 039 рублей), почтальонам и курьерам (17 094 рубля), работникам гостиниц и сферы общепита (18 076 рублей), а также занятым операциями в сфере недвижимости (19 650 рублей).

Правда, в последнюю цифру верится с трудом: все-таки Алтайкрайстат получает данные об официально начисленной зарплате.

Напомним, ранее Росстат озвучил среднюю официально начисляемую зарплату в стране. В марте 2019 года ее размер составил 46 324 рубля. В Алтайском крае этот показатель был равен 26 150 рублям.