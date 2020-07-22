Средняя зарплата выросла в Алтайском крае. Особенно повезло педагогам

Средняя заработная плата в Алтайском крае за май 2020 года выросла по отношению к апрелю на 5%. Об этом гласят данные Алтайкрайстата.

Средняя зарплата в регионе за май составила 29 936 рублей (в апреле 28 513 рублей).

Любопытно, что больше всего в мае доход вырос в сфере образования (+21,4%). Средняя зарплата работников отрасли составила 29 779 рублей.

Также выросли зарплаты занятых в области растениеводства и животноводства, охоты и предоставление соответствующих услуг в этих областях: на 16,8% (26 934 рублей) и на 16,7% в области здравоохранения и социальных услуг (33 345 рублей).

В период с января по май средняя зарплата составила 28 282. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.