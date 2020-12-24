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Экономика

Средняя зарплата вновь снизилась в Алтайском крае

Средняя зарплата в Алтайском крае за октябрь 2020 года составила 30 208 рублей, что на 0,4% ниже, чем месяцем ранее, сообщил Алтайкрайстат.

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка.
СС0

Средняя заработная плата за январь-октябрь составила 28 999 рублей, что на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В октябре по сравнению с сентябрем снизились зарплаты в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (97,1%), в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (93,1%), а также в группе обрабатывающих производств (96,6%).

Наибольший рост средней заработной платы за 10 месяцев отметился в производстве изделий из резины и пластмассы (28,1%), почтовой связи и курьерская деятельности (14,4%).

Самые высокие зарплаты в Алтайском крае получают представители сферы воздушного и космического транспорта — 64 553 рубля и финансисты и страховщики — 48 768 рублей.

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