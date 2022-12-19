Строительство комфортных городских кварталов и точечная застройка, госзаказы, работа с памятниками архитектуры, а теперь еще и возрожденный ресторан сибирской кухни в отреставрированном памятнике культуры — вот заботы компании «СЕЛФ» . Что нового ждать барнаульцам, горно-алтайцам и москвичам, как этот год изменил застройщика, а какие его принципы непоколебимы, рассказал бизнесмен Владислав Шония .

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Собеседник признался сразу: год принес много вызовов. Однако они помогли получить новые компетенции и пересмотреть подход к управлению и созданию проектов.

В современных условиях у застройщика есть только один путь: быть лучше конкурентов. Поэтому «СЕЛФ» стал привлекать узконаправленных специалистов вне барнаульского рынка как для проектирования объектов, так и для продвижения. Также компания изучает опыт застройщиков по всей России и собирает лучшие кейсы.

Например, в проекте комплекса на бывшей территории речного вокзала предусмотрена продуманная, развитая инфраструктура: фитнес-клуб с бассейном, торговая галерея, ресторанная зона, детский сад, доступная набережная. На крыше одного из объектов планируется мини-парк с ледовым катком. Летом его можно будет переоборудовать под игру в футбол.

У компании есть стандарты, которые она соблюдает в каждом проекте. Начиная от просторных холлов, благоустройства, тщательно проработанного ландшафтными дизайнерами, до продуманных планировок квартир.

Проектировщики творчески подходят к каждому жилому комплексу и находят оригинальные архитектурные решения. Помимо стандартных предложений, покупатель может выбрать двухуровневые квартиры с панорамными окнами, с потолками высотой более пяти метров, с террасами и каминами.

— Мало кто из застройщиков честно вникает в разработку планировки, а не отдает все на откуп архитекторам, — говорит бизнесмен. — Мы же разбираем каждую квартиру и еще на стадии проектирования привлекаем дизайнера, прислушиваемся к его замечаниям, чтобы объект на выходе приблизился к идеалу.

Расти выше

Все свои цели 2022 года «СЕЛФ» выполнил. Все объекты строятся в плановом режиме. Большая их часть сдается с опережением графика.

На сегодняшний день компания ведет работу с 10 проектами общей площадью более 500 тыс. кв. м — их развитие перейдет на 2023 год. Это точечная и квартальная застройка в Барнауле и Республике Алтай. В Москве «СЕЛФ» планирует запустить квартал, где будет порядка 140 тыс. кв. м. жилья.

Самым знаковым объектом для всей компании в следующем году станет комплекс на бывшей территории речного вокзала.

Для него специалисты и научные сотрудники из Барнаула, Новосибирска, Красноярка, Санкт-Петербурга и Москвы провели уже более 15 изысканий. Среди исследований — бурение скважин на глубину более 80 метров, изучение ветровых нагрузок, испытания свай и многие другие.

На стадии реализации проекта заключен договор на научно-техническое сопровождение при проектировании и строительстве с Национальным экспертным объединением «СРОСЭКСПЕРТИЗА» и ЦНИИП Минстроя России.

— Мы много сил вложили в то, чтобы все проверить, и жители были уверены, что конструкция будет надежной, на века, — говорит Владислав Шония. Он добавил, что исследование и содержание площадки — дорогое удовольствие. Компания шла на риск, ведь выкупленная территория в конечном итоге могла не подойти для этого проекта. — Эта моя самая любимая часть города, — говорит собеседник. — Идея-фикс — сделать прогулочную зону и ничего не перекрывать, как боятся многие. К нам уже обращаются с разными предложениями, вплоть до того, чтобы устраивать концерты на набережной.

ЖК Оскар. Фото: компания"СЕЛФ".

Золотая середина

В конце января или начале февраля откроется дорогой для «СЕЛФа» во всех отношениях проект — «Русский чай». Компания буквально дала новую жизнь старому дому купца Шадрина.

Владислав Шония рассказал о том, как два года назад впервые вошел в это здание: «Сразу стал прикидывать, во сколько все обойдется. Впечатление аховое: центр города, а здание в упадке. Это было видно еще до того, как мы вскрыли стены и нашли ветхие конструкции. Я дал себе обещание приложить все усилия, чтобы возродить памятник культуры, ведь это самый яркий пример деревянного зодчества в Барнауле.

Слово сдержано: внутри здания завершают отделочные работы, устанавливают подсветку. Вот-вот свое место займет мебель. Интерьер выполнят не в вычурном стиле под XIX век, а в современном и неброском, при этом он будет отсылать к сибирским мотивам. Гостей ждет уютная, домашняя обстановка — так описывает ресторан бизнесмен.

На первом этаже разместится открытая кухня с барной стойкой — это главный тренд среди современных рестораторов.

— Намного приятнее, когда ты видишь, как тебе готовят блюда, — добавляет собеседник. — В меню будет сибирская кухня, ее помог разработать титулованный бренд-шеф из Екатеринбурга. И, конечно, много вкусного и ароматного чая.

Владислав Шония признался, что компании в пять раз было бы дешевле построить новое здание, чем касаться памятника культуры федерального значения. Но его важно было сохранить.

— Место очень хорошее, со своей силой и историей, — объясняет собеседник. — В Барнауле небольшое количество заведений, где можно вкусно поесть. Мы создали новое и надеемся, что это оценят.

Важная миссия

«СЕЛФ» — одна из немногих компаний, которая занимается государственными заказами.

Только в этом году она ввела в эксплуатацию детсад в квартале 2033, школу в Новоалтайске, подвела к финишу ремонт в краевом стоматологическом центре, строительство поликлиники в квартале 2002 и школы на 550 мест в микрорайоне «Спутник». Отдельно можно выделить ремонтно-восстановительные работы в Луганской Народной Республике.

В процессе — несколько глобальных контрактов: строительство туберкулезного диспансера в Белоярске и большого хирургического комплекса на ул. Гущина, а также реконструкция художественного музея.

— Сроки и цена контрактов не так привлекательны, индексация сильно не поспевает за инфляцией, поэтому не все соглашаются на такие условия, — объясняет Владислав Шония. — Маржинальность на рынке уменьшается, все меньше игроков готовы позволить себе эти проекты. И введение нового ресурсно-индексного метода в системе ценообразования ситуации не поможет. Очень ждем конкретных шагов от федеральных властей.

ЖК Оскар. Фото: компания «СЕЛФ».

Глоток свежего воздуха

«СЕЛФ» уверенными шагами входит в новый регион — Республику Алтай. Сегодня в процессе строительства проекты среднего ценового сегмента. Это одно — и двухсекционные десятиэтажные дома в самом центре Горно-­Алтайска.

Задуман и квартал между городом и селом Майма. Для Горно-Алтайска это первый проект с семью многоквартирными домами в одной стилистике, закрытыми территориями и прочими стандартами, к которым уже прикипели барнаульцы. Разумеется, на первых этажах будет коммерческая недвижимость для аптек, магазинов, образовательных центров.

В перспективе — строительство коттеджных поселков, а также жилищных комплексов премиум-класса.

Как рассказывает бизнесмен, рынок жилья в Горно-Алтайске хорошо «нагрет» за счет спроса клиентов из европейской части России. Например, стоимость недвижимости эконом-­сегмента здесь выше, чем в Барнауле. И спрос не ниже.

— Мы заходим со своим уникальным, кардинально новым продуктом, — говорит собеседник. — Планка: не хуже, чем в Барнауле и лучше, чем у местных застройщиков за разумную цену. Чувствуем большую ответственность: нужно стать глотком свежего воздуха для региона.

Идти дальше

Компания не только продолжит изменять облик городов, но и сама готовится к переменам — ее ждет ребрендинг. «Нужно шагать вперед, не останавливаясь, чтобы тебя не утянуло в болото», — уверен Владислав Шония.

Рынок призывает строителей больше ориентироваться на клиентов.

— Мы собираем базу на фоне обратной связи для формирования дальнейшей логики проектов — это выигрышнее, чем угадывать, — говорит бизнесмен. — Услышанное мнение нужно совместить со своим опытом, компетенциями, видением. В общем, искать золотую середину.

Миссия компании — создавать дома с характером. Впрочем, она и раньше от этого не отступала. Не зря ведь начала давать имена жилым комплексам и прорабатывала их историю. Каждый проект «СЕЛФа» — индивидуален.

«СЕЛФ» в цифрах С 1996 года берет начало история ООО «СЕЛФ».

6 городов строительства.

Более 30 многоквартирных домов ввели в эксплуатацию.

Более 50 государственных контрактов исполнено.

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