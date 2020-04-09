Стала известна судьба законсервированного на долгие годы сахарного завода в Бийске

В ближайшие два года Бийский сахарный завод не возобновит производство. Об этом 9 апреля в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов.

По его словам, новосибирской компании «СанИнвест», выкупившей в 2017 году обанкротившееся предприятие на торгах, потребуются существенные инвестиции для его модернизации и запуска.

Ранее сам инвестор озвучивал сумму вложений в размере 4,5 млрд рублей.

Как уточнил Александр Лукьянов, новые собственники не ведут диалог с сельхозпроизводителями бийской зоны о возобновлении возделывания сахарной свеклы, тем самым не формируя сырьевую базу. Без этого возобновление производства сахара невозможно.

Что произошло с заводом

Бийский сахарный завод долгое время входил в структуру крупного холдинга «Изумрудная страна». Тогдашние собственники даже успели отработать один сезон осенью 2011 года, правда переработав незначительное количество свеклы.

В 2012 году, когда у компании и ее владельцев начались проблемы с банками и силовыми структурами, процесс модернизации на предприятии затормозился. Руководство завода говорило, что часть оборудования было демонтирована, а новое взамен не завезено.

В этом же году сахарный завод в Бийске законсервировали. В таком состоянии он находится уже восемь лет.