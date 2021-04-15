Стало известно о будущем Visa и Mastercard в России

Таким образом платежные системы Visa и Mastercard продолжают свою работу в России.
Сотрудники Visa в беседе с РБК также отметили, что платежная система конкурирует на российском рынке уже более 30 лет и продолжает свою деятельность.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может отключиться от международных платежных систем из-за санкций со стороны Запада.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит риска отключения России от Visa и Mastercard, так как самим компаниям это невыгодно, пишет bfm.ru.
Она также добавила, что Россия успешно развивает собственную инфраструктуру в этой отрасли — Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему «Мир».